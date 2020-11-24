Рязанский губернатор стал врио секретаря реготделения "Единой России"

ТАСС, 24 ноября. Президиум Генсовета политической партии "Единая Россия" возложил обязанности секретаря рязанского регионального отделения на губернатора Николай Любимова, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе реготделения партии

19 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов принял предложение секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака возглавить региональное отделение партии.

"Президиум Генсовета возложил исполнение обязанностей секретаря регионального отделения "Единой России" на члена Высшего совета партии, губернатора Рязанской области Николая Любимова. Сейчас он исполняет обязанности в статусе врио, 26 ноября на региональной конференции будет рассмотрена его кандидатура", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, который до назначения Любимова более 12 лет был лидером рязанских единороссов, губернатор "активно участвует в жизни регионального отделения, своим авторитетом укрепляет позицию партии, находясь на посту главы области доказывает, что "Единая Россия" - партия созидания и реальных дел". Он также выразил надежду на то, что делегаты конференции поддержат главу региона.

В 2017 году на выборах губернатора Николай Любимов выдвигался от "Единой России", в 2020 году возглавлял партийный список на выборах депутатов Рязанской областной Думы.