Госдума приняла во втором чтении законопроект о Госсовете

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении проект федерального закона о Государственном совете РФ, в котором прописан статус и принцип формирования данного органа. За документ проголосовали 344 депутата, 36 воздержались, против не было.

Госдума также согласилась с предложением главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова рассмотреть законопроект в третьем чтении 25 ноября.

Документ был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 14 октября, он направлен на дальнейшую реализацию положения конституции, согласно которому глава государства формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти". Законопроект раскрывает данное понятие - в систему органов публичной власти входят федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления.

Цели и задачи

Согласно документу, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Помимо этого, Госсовет будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти.

Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию, вырабатывать критерии эффективности работы региональных властей. Также Госсовет сможет обеспечивать мониторинг планируемых субъектами РФ и достигнутых ими за отчетный период значений показателей деятельности.

Кроме этого, Госсовет сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику. Еще одной его важной задачей станет рассмотрение по предложению президента проектов законов, указов, имеющих общегосударственное значение, параметров проекта федерального бюджета. Госсовет сможет принимать решения о необходимости внесения изменений в законодательство или проекты законов, но сам этот орган правом законодательной инициативы не наделяется.

Состав и структура

Госсовет возглавит президент, заняв пост его председателя. В Госсовет по должности должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель Администрации президента РФ и главы регионов. Кроме того, по решению президента в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица. Делегировать полномочия члена Госсовета другому лицу запрещается. Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах.

В Госсовет запрещено входить лицам, имеющим иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России. Госдума при этом отклонила предложенную депутатами от КПРФ поправку о запрете членам Госсовета иметь имущество за рубежом.

К полномочиям председателя Госсовета относится руководство данным органом, определение места и времени заседаний, формирование плана работы, повестки заседаний, назначение секретаря Госсовета. Для решения текущих вопросов работы Госсовета будет сформирован президиум, персональный состав которого определяется председателем.

Кроме того, законопроектом предусмотрено создание комиссий, рабочих групп и иных органов Госсовета. Комиссии создаются решением председателя по направлениям деятельности. В состав комиссий могут входить представители федеральных и региональных органов государственной власти, иных госорганов, органов местного самоуправления и организаций, в том числе не являющиеся членами Госсовета. К примеру, речь идет о специалистах по отдельным направлениям.

Госсовет существует при президенте с сентября 2000 года на основании отдельного указа

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству ранее не поддержал ни одну из девяти поправок от депутатов от КПРФ, нижняя палата с этой позицией комитета огласилась. Госдума отклонила предложение включить в состав членов Госсовета по должности руководителей фракций нижней палаты, ограничить численный состав президиума Госсовета 10 членами, обязать Госсовет проводить заседания не реже одного раза в год, установить ежегодную ротацию его членов.