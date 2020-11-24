Песков: Путин поздравит нового президента США после завершения всех официальных процедур

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Решения действующего президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти еще не достаточно, чтобы президент РФ Владимир Путин официально поздравил Джозефа Байдена с победой на американских выборах. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, этого недостаточно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, является ли поводом для поздравлений Байдену рекомендация Трампа, данная им главе Управления по общим вопросам администрации (GSA) США Эмили Мерфи, а также членам его администрации "делать то, что необходимо" относительно первоначальных процедур, связанных с переходом полномочий к следующей администрации.

Песков напомнил, что "еще продолжается рассмотрение [жалоб] и пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть официально итоги выборов". Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что поздравления Москвы последуют только после окончания всех процедур. "Ну, конечно, как и было сказано с самого начала. Здесь ничего не изменилось", - сказал Песков о позиции Кремля по данному вопросу.