Песков: церемония с участием Путина и послов пройдет с учетом эпидемиологических мер

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Послы 20 государств вручат во вторник верительные грамоты в Кремле президенту РФ Владимиру Путину, церемония пройдет с учетом эпидемиологических требований. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"20 человек будет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сколько иностранных дипломатов вручат сегодня президенту РФ верительные грамоты.

Песков отметил, что, "разумеется, церемония будет проводиться с учетом новых эпидемиологических реалий" и с соблюдением мер эпидемиологической безопасности как для российского лидера, так и для глав иностранных дипмиссий. Пресс-секретарь президента не уточнил, идет ли речь о соблюдении дистанции между участниками мероприятия, предложив дождаться самой церемонии.

По его словам, мероприятие пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. "Путин выступит перед главами дипломатических миссий в Москве и даст оценку основным тенденциям в международных делах", - сказал Песков, добавив, что это будет достаточно большое выступление.

Такая церемония состоится впервые с момента объявления пандемии нового коронавируса. В последний раз она проводилась в начале февраля. О составе участников новой церемонии в Кремле не сообщили.

Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На церемонию приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ в последние недели. Вручение грамот главе государства проходит обычно несколько раз в год.