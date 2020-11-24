Рябков: у РФ нет оснований ожидать улучшения отношений с США после инаугурации президента

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия не может надеяться на динамичное улучшение двусторонних отношений с США после инаугурации в этой стране избранного президента. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании президиума Российской академии наук на тему "Россия - США: конфронтация и взаимодействие в глобальном контексте".

"Кто бы ни оказался в Белом доме после 20 января 2021 года, оснований надеяться на динамичное выправление российско-американских отношений я не вижу. Инерционность подходов к России, которая заложена и в доктринальные установки США, и в целую серию законодательных актов и иных инициатив, которые выдвигались и прошли через Конгресс, а главное, практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме, не оставляют шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере в среднесрочной перспективе", - сказал Рябков.

Москва продолжит прилагать интенсивные усилия, чтобы сохранить шансы на продолжение диалога с Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями, заявил Рябков.

"Продолжение диалога с США по контролю над вооружениями - императив. Что будет возможно в этой сфере, конечно же, обсуждаем. Но определенная программа минимум есть, она очевидна. Думаю, мы продолжим интенсивные усилия с тем, чтобы никакие шансы в этом плане не были упущены", - сказал он.