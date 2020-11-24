Кабмин поддержал увеличение штрафов за незаконную предвыборную агитацию

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект единороссов, согласно которому максимальные штрафы для граждан за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено, могут увеличиться с 1,5 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - со 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом говорится в положительном заключении кабмина, размещенном в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас штрафы за такую агитацию составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей - для должностных лиц, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей - для юридических лиц. Законопроектом предлагается увеличить размер санкций до 5-20 тыс. рублей для граждан, до 30-50 тыс. рублей - для чиновников и до 100-500 тыс. рублей - для юридических лиц.

Согласно документу, максимальные штрафы для граждан за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо их размещение в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов, могут возрасти с 1 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - с 30 тыс. до 500 тыс. рублей. Максимальные штрафы за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением установленных законом требований могут увеличиться для граждан с 1,5 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юрлиц - с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Замечания кабмина

Правительство указало, что в представленных к документу материалах "отсутствуют сведения, подтверждающие обоснованность кратного повышения размеров административного штрафа". "В связи с этим следует учитывать, что само по себе усиление ответственности не может способствовать снижению количества совершаемых правонарушений", - отмечается в отзыве.

В нем подчеркивается, что административные правонарушения, посягающие на избирательные права граждан, не исчерпываются предусмотренным законопроектом перечнем. "Реализация предлагаемых мер усиления административной ответственности может привести к назначению несоразмерных наказаний за совершение административных правонарушений, аналогичных по характеру, степени и размеру вреда", - предупредили в кабмине.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - резюмируется в заключении.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы 20 ноября группой депутатов фракции "Единая Россия".