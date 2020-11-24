Лавров и глава МИД Ирана обсудили текущую обстановку в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник в ходе телефонного разговора обсудили актуальную обстановку в Нагорном Карабахе.

"Обсуждена текущая обстановка в Нагорном Карабахе с учетом предпринятых российской стороной усилий в целях достижения полного прекращения огня в зоне конфликта, а также необходимости гуманитарного содействия гражданскому населению, пострадавшему в результате боевых действий", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министры иностранных дел также выразили приверженность скорейшему возвращению всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) к выполнению обязательств.

"Особое внимание уделено взаимодействию России и Ирана на международных площадках по другим сюжетам, включая проблематику СВПД по иранской ядерной программе, - отметили в дипведомстве. - Подчеркнута приверженность Москвы и Тегерана скорейшему возвращению всех участников СВПД к полному выполнению всех своих обязательств по данной договоренности, одобренной резолюцией 2231 СБ ООН".

Министры также обменялись мнениями по другим ключевым темам, включая ситуацию в Сирии, зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане.

Как указали в дипведомстве, Лавров и Зариф рассмотрели текущие российско-иранские проекты с упором на торгово-экономическую и гуманитарную области. "Условлено продолжать диалог по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", - резюмировали в министерстве.

Как ранее сообщили в МИД РФ, запланированная на 23 ноября встреча глав МИД России и Ирана была перенесена на более поздний срок, новая дата переговоров будет объявлена позднее. В МИД Ирана уточнили, что перенос визита Зарифа в РФ связан с внеочередной программой правительства Ирана по проведению бюджетных заседаний на предстоящей неделе, при которых обязательно присутствие всех министров.