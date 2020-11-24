Захарова призвала ЕС отказаться от двуличной политики в отношении Украины

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен отказаться от лицемерной политики в отношении Украины и прав человека, ухудшающей положение жителей Донбасса. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с заявлением европейской внешнеполитической службы, что признание Россией автомобильных номеров и документов, выдаваемых в отдельных районах Донбасса, ведет к нарушению территориальной целостности Украины.

"Призываем наших партнеров из Евросоюза избегать столь откровенного двуличия и лицемерия в их политике по отношению к Украине и соблюдению прав человека в целом", - говорится в комментарии.

Захарова подчеркнула, что подобными решениями Евросоюз демонстрирует безразличие к жителям региона. РФ, продолжила она, сожалеет о том, что страны объединения ничего не сделали для предотвращения госпереворота на Украине в 2014 году, последовавшей военной операцией на юго-востоке страны и блокады Донбасса. По ее словам, из-за такой политики 3,7 млн человек оказались "на грани выживания" и были лишены основных прав и свобод.

"Страны EС, провозгласившие своей главной ценностью защиту прав человека по всему миру, фактически участвуют в удушении жителей Донбасса. Они приняли решение не признавать российские паспорта, выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям, и не ставить в них визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма, - продолжила Захарова. - Это является откровенной дискриминацией и нарушением прав человека и основных свобод".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что европейские страны демонстрируют пренебрежение к языковым и образовательным правам русскоязычного населения Украины, при этом ведя борьбу лишь за права той части населения республики, которая говорит на языках Евросоюза. "ЕС критикует российское законодательство, облегчающее жизнь граждан Украины, полностью игнорируя законодательные новеллы и действия Киева, которые делают эту жизнь невыносимой", - резюмировала она.