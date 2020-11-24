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Путин надеется, что саммит "пятерки" СБ ООН пройдет очно, когда позволит ситуация

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что саммит стран "пятерки" СБ ООН состоится в очном формате, когда позволит ситуация с коронавирусом.

"Убежден, что несмотря на все текущие трудности, имеющиеся разногласия, необходимо энергично устранять, двигаться вперед, продвигать объединяющую международную повестку дня. Именно этим мы руководствовались, выступив с инициативой проведения саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть стран, несущих особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире", - заявил глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Надеемся, что саммит состоится, причем в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - подчеркнул Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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