Путин надеется, что саммит "пятерки" СБ ООН пройдет очно, когда позволит ситуация

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что саммит стран "пятерки" СБ ООН состоится в очном формате, когда позволит ситуация с коронавирусом.

"Убежден, что несмотря на все текущие трудности, имеющиеся разногласия, необходимо энергично устранять, двигаться вперед, продвигать объединяющую международную повестку дня. Именно этим мы руководствовались, выступив с инициативой проведения саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть стран, несущих особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире", - заявил глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Надеемся, что саммит состоится, причем в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - подчеркнул Путин.