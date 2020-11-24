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Путин рассчитывает на участие международных организаций в урегулировании в Карабахе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что международные организации примут участие в процессе дальнейшего урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

По его словам, в Карабахе "остановка в целом стабилизируется, начинает работу российский центр гуманитарного реагирования, который займется оказанием помощи жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для нормальной, мирной жизни".

"Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций. Исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал российский лидер.

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