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Замглавы МИД России и посол Молдавии обсудили перспективы двусторонних отношений

Дипломаты выразили общий настрой на развитие российско-молдавского взаимодействия в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и посол Молдавии в РФ Андрей Негуца обсудили двусторонние отношения с учетом итогов президентских выборов в республике и подтвердили заинтересованность двух стран в дальнейшем развитии сотрудничества.

"Состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с учетом итогов недавних президентских выборов в Молдавии. Был выражен общий настрой на дальнейшее развитие конструктивного российско-молдавского взаимодействия в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года", - говорится в сообщении МИД РФ.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Согласно итоговым данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду победила с 57,75% голосов, за баллотировавшегося на второй срок Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

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