Путин призвал мировое сообщество к объединению усилий во время пандемии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что в условиях пандемии мировое сообщество должно объединять усилия для решения актуальных проблем.

"Нынешний год для всех нас оказался весьма трудным и непредсказуемым, мир столкнулся с эпидемией коронавируса, это потребовало принятия экстраординарных мер и в России, и в других государствах", - констатировал российский лидер на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств во вторник. "Убежден, что перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий, ведь во главе угла стоят базовые ценности - жизнь и здоровье наших граждан", - подчеркнул Путин.

Президент РФ напомнил, что в России "разработана и уже применяется первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", зарегистрирована и вторая "Эпиваккорона". "Теперь главное - наладить массовое производство у нас в России и приступить к массовой вакцинации", - сказал глава государства. Он добавил, что "на подходе и третья" российская вакцина от коронавируса.

"Мы готовы делиться накопленным опытом со всеми заинтересованными государствами и международными структурами", - заверил российский лидер. Он отметил, что "с рядом зарубежных партнеров уже прорабатываются вопросы организации производства этих вакцин на местах, на производственной базе партнеров".

Путин признался, что хотел лично поздравить новых послов в РФ с началом дипломатической миссии в России. "Несмотря на известные и необходимые в данной ситуации ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, мы посчитали все-таки важным провести это мероприятие как обычно в Кремле", - обратился президент к участникам церемонии.

Глава российского государства заверил послов, что все их "конструктивные начинания и инициативы будут всегда находить самый благожелательный отклик, получать поддержку и содействие со стороны государственных органов, а также деловых кругов и широкой общественности нашей страны".