Медведев заявил, что третье чтение закона об удаленной работе пройдет в Думе 26 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил о том, что третье чтение законопроекта об удаленном режиме работы пройдет в Думе 26 ноября. Об этом он заявил в ходе обсуждения совершенствования социально-трудового законодательства.

"Работа над законопроектом завершается. "Единая Россия" собрала предложения от всех заинтересованных сторон в регионах, внесла поправки ко второму чтению, которое состоится непосредственно завтра [25 ноября]. Ну и 26 ноября планируется рассмотреть поправки в третьем чтении", - сказал Медведев. По его словам, соответствующий проект прошел первое чтение и содержит ряд важных изменений, касающихся таких понятий как постоянная дистанционная работа, временный перевод на дистанционную работу, комбинированная работа и ряд иных правил.

Он призвал коллег-депутатов поддержать этот документ вне контекста фракционной принадлежности, поскольку он касается всех граждан, которые работают на основе Трудового кодекса РФ и по тем или иным причинам переведены на удаленный режим работы с тем, чтобы этот документ смог заработать с 1 января следующего года.

Медведев призвал продолжить системную работу над дальнейшим совершенствованием трудового законодательства и социально-трудовых отношений. В частности, он отметил, что в серьезном обновлении нуждается законодательство о занятости, принятое почти 30 лет назад и никак не поменявшееся в своей основе. "До конца осенней сессии "Единая Россия" планирует внести в него поправки, которые требуют наиболее оперативного принятия, ну а сам закон может быть существенно переработан до конца действующего созыва Государственной думы", - сообщил Медведев.

Он уточнил, что необходимо предпринять меры по значительному сокращению документооборота и устранению излишних бюрократических процедур при постановке на учет в службе занятости. Кроме того, необходима дополнительная поддержка занятости инвалидов, молодых специалистов. Также Медведев отметил необходимость перевода ряда услуг службы занятости в онлайн формат. Отдельного внимания требует централизация полномочий в сфере занятости, а также возможность перехода к системе страхования от безработицы.