Путин отметил эффективное сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил эффективность взаимодействия Москвы и Эр-Рияда в рамках ОПЕК+. Во вторник российский лидер принял в Кремле послов иностранных государств с верительными грамотами.

"Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в формате ОПЕК+, вносят совместный вклад в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков", - сказал Путин, поблагодарив за это руководство королевства.

По его словам, отношения РФ и Саудовской Аравии развиваются по нарастающей. "В последнее время они приобрели широкий, комплексный характер, чему способствовали и договоренности по итогам нашего государственного визита в Эр-Рияд в октябре 2019 года", - добавил он.

Путин поздравил Саудовскую Аравию с успешным проведением саммита Группы двадцати. "Понимаем, насколько это было сложно, но мы продолжим плотную работу по реализации достигнутых нами решений", - заверил он.

Он указал на поступательное развитие отношений с ОАЭ. "Мы готовы и далее поддерживать заинтересованный партнерский диалог, у нас много направлений для взаимодействия", - подчеркнул Путин.