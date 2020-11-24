Лавров: РФ готова к сотрудничеству по ДОН при выполнении его требований другими странами

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия готова продолжать сотрудничество с партнерами в рамках Договора по открытому небу (ДОН) после выхода из него США, если оставшиеся в нем участники будут неукоснительно соблюдать требования документа. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция его пресс-подхода велась телеканалом "Россия-24".

"Мы готовы к тому, чтобы продолжать сотрудничать в рамках этого важного документа, при том понимании, что все остающиеся участники будут свято соблюдать требования этого документа, а именно: информация, которую получают страны-участницы во время облета территорий друг друга, предназначена только для тех, кто остается в договоре. И второе - когда территория предъявляется для инспекции, из этой территории не может быть никаких изъятий", - сказал министр.

В то же время Россия учитывает, что "западные коллеги ведут себя далеко не всегда по-джентльменски", и в связи с этим хотела бы, прежде чем определяться с этим договором, еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в соглашении западных стран выполнять его положения.

Министр также высказал сожаление, что ДОН как еще один инструмент поддержания мировой стабильности "почил в бозе благодаря решениям США". "Причем решения принимаются как под копирку: и Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и ДОН США разорвали, ссылаясь на то, что эти документы нарушались систематически и давно РФ. Опять-таки голословно, без фактов, скрывая то, что нарушения и подозрения в нарушениях в адрес США исчисляются десятками случаев, и все это хорошо известно, - указал Лавров. - К сожалению, другие западные участники этого договора пока еще, наверное, стесняются называть вещи своими именами, <...> избегают принципиальной критики США, но они прекрасно понимают, что утратить этот договор было бы потерей для безопасности, прежде всего в Европе".

Глава МИД РФ подтвердил готовность России обсуждать новую ситуацию в сфере стратегической стабильности. "Выступаем за то, чтобы искать новые договоренности, но это нам нужно не больше, чем США и кому бы то ни было из союзников США", - резюмировал он.

Действующий президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, который позволяет участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.