Путин 25 ноября посетит ядерный центр в Сарове и заслушает доклад главы Росатома

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин совершит 25 ноября рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит Российский федеральный ядерный центр в городе Сарове и осмотрит разработки предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе поездки глава государства ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации "Росатом", включающими в себя конкурентоспособные IТ-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов", - говорится в сообщении.

Также в этот день Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском и проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.