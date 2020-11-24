Лавров считает, что Запад всегда обвиняет Россию без доказательств

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия регулярно подвергается бездоказательным обвинениям со стороны ряда западных стран. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

"Нас в последнее время обвиняют в том, что не доказано никакими фактами, хотя мы эти факты давно просим нам предъявить, - сказал он. - Тем не менее это небольшая группа стран. Подавляющее большинство государств солидарны с нами в необходимости уважать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и, конечно же, урегулирование любых споров через диалог, к чему наши западные партнеры все меньше и меньше готовы".

По словам министра, вслед за США тянется и Евросоюз, у которого тоже "появилась мания диктовать всем свою волю" и ставить себя выше международного права. "Так называемые правила, на которых должен основываться миропорядок, - это термин, изобретенный нашими западными коллегами, который специально внедрен в дипломатический и политический оборот в противовес международному праву", - заметил Лавров.

Международное право, указал глава МИД РФ, предполагает сложные переговоры с участием всех без исключения стран. "Западу все чаще становится не с руки тратить время на согласование своих позиций с позициями всех остальных, поэтому он в своем узком кругу единомышленников принимает решения, которые отнюдь не отражают универсальную волю мирового сообщества, но пытается эти решения выдавать за истину в последней инстанции", - пояснил он.

Лавров подчеркнул, что Запад так действует и по проблемам применения химического оружия, и по проблемам кибербезопасности, и по проблемам прав человека, "создавая различные удобные для себя форматы и пытаясь вытащить соответствующую тематику из-под зонтика ООН, то есть из-под универсальных форматов, каковы и были созданы, чтобы договариваться по всем направлениям международной жизни".

Вместе с тем, обратил внимание министр, подавляющее большинство государств разделяет подходы РФ к ведению дел на мировой арене. "Отмечу такие объединения, в которых принцип равноправия и поиск баланса интересов, взаимного уважения свято соблюдается, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Не будем забывать структуры, о которых сегодня президент тоже вспоминал. Это Восточноазиатский саммит, АТЭС и, конечно же, Группа двадцати", - отметил он.