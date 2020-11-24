Медведев предложил ЕР провести дискуссию по гарантированному доходу в закрытом режиме

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал партию подготовиться к дискуссии по возможности введения в России минимального гарантированного дохода граждан. Этот вопрос важен с точки зрения формирования предвыборной программы партии, при этом обсуждение важно провести в закрытом режиме, заявил он во вторник на обсуждении совершенствования социально-трудового законодательства.

Подводя итоги мероприятия, Медведев предложил коллегам по партии при подготовке предвыборной программы обсудить идею гарантированного минимального дохода и "его отграничения от базового дохода".

"Я об этом сказал, это вызвало целую волну публикаций, споров и так далее, - заметил председатель партии. - С учетом того, что эта тема и важная, и сложная, <...> я просто предлагаю провести наше обсуждение по этому поводу, имея в виду формирование нашей предвыборной программы".

По его словам, это "очень интересные для людей вопросы", но обсуждать их необходимо в закрытом режиме. "Так, чтобы не создавать, с одной стороны, ощущения того, что это уже принятые решения. А с другой - чтобы это можно было проработать", - пояснил замглавы Совбеза.

При этом Медведев подчеркнул, что такая дискуссия важна с точки зрения формирования предвыборной платформы и программы "Единой России". "Прошу коллег к этому подготовиться и в закрытом формате это обсудить", - добавил он.