{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума назначила депутата Бессарабова первым замглавы комитета по госстроительству

Ранее эту должность занимал депутат Вячеслав Лысаков

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла постановление о назначении депутата Даниила Бессарабова ("Единая Россия") первым зампредседателя комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству.

"Избрать депутата Государственной думы Бессарабова Даниила Владимировича первым заместителем председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству, освободив его от должности заместителя председателя указанного комитета Государственной думы", - говорится в тексте документа.

Бессарабов займет должность в комитете, которую ранее занимал депутат Вячеслав Лысаков. В октябре Дума приняла постановление о снятии Лысакова с поста в комитете. Ранее лидер фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов заявил журналистам о том, что "должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков".

Теги
Россия
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Путин в разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил работу российских миротворцев в Карабахе
Также стороны затронули вопрос выполнения договоренностей по урегулированию в Нагорном Карабахе
Читать полностью