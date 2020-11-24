Госдума назначила депутата Бессарабова первым замглавы комитета по госстроительству

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла постановление о назначении депутата Даниила Бессарабова ("Единая Россия") первым зампредседателя комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству.

"Избрать депутата Государственной думы Бессарабова Даниила Владимировича первым заместителем председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству, освободив его от должности заместителя председателя указанного комитета Государственной думы", - говорится в тексте документа.

Бессарабов займет должность в комитете, которую ранее занимал депутат Вячеслав Лысаков. В октябре Дума приняла постановление о снятии Лысакова с поста в комитете. Ранее лидер фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов заявил журналистам о том, что "должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков".