Путин в разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил работу российских миротворцев в Карабахе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с азербайджанским и армянским лидерами в последние два дня обсудил работу российских миротворцев, оказание гуманитарной помощи и экономическое взаимодействие в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению", - говорится в сообщении по итогам состоявшихся 23 и 24 ноября телефонных разговоров российского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - добавили в Кремле.

Кроме того, Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном выполнение договоренностей по урегулированию в Карабахе, а также итоги состоявшейся 21 ноября поездки российской межведомственной делегации в Баку и Ереван.

9 ноября Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются миротворцы РФ.