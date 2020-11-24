Конкурс на должность мэра Ялты состоится 22 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ялтинского городского совета назначили конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Ялты на 22 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Прежний глава администрации Ялты Иван Имгрунт в конце сентября 2020 года был госпитализирован с пневмонией. 18 октября на 60-м году жизни он умер в одной из клиник Санкт-Петербурга. Источник во властных структурах Крыма сообщил, что его смерть связана с распространением коронавирусной инфекции.

"Конкурс на замещение должности главы администрации Ялты состоится 22 декабря этого года в 10:00, место проведения конкурса - малый зал администрации города", - сказал собеседник агентства.

Глава Крыма Сергей Аксенов 13 ноября предложил принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты директору "Массандры" Янине Павленко. 20 ноября депутаты горсовета согласовали ее назначение первым заместителем главы администрации, а 24 ноября - исполняющим обязанности главы администрации.