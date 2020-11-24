Замглавы МИД России заявил послу ФРГ о недопустимости давления на Москву

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гайром заявил о серьезном ущербе, который наносит двустороннему диалогу конфронтационный курс Берлина в отношении Москвы, и призвал Германию отказаться от агрессивной риторики и методов давления.

"С российской стороны было указано, что конфронтационный курс Берлина в отношении России, проявляющийся на нынешнем этапе в выдвижении безосновательных обвинений, отказе от многих направлений сотрудничества и введении санкций, наносит серьезный ущерб наработанным десятилетиями доверительным связям и взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в различных областях. Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Собеседники обсудили состояние и перспективы российско-германских отношений на фоне их ухудшения в последнее время. Кроме того, стороны затронули ряд вопросов международной повестки, в том числе обстановку в Нагорном Карабахе в свете реализации положений трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, а также урегулирование конфликтов в Ливии и Сирии.

"При обсуждении ситуации в Белоруссии с российской стороны вновь подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны с целью дестабилизации ситуации", - отметили в МИД РФ.