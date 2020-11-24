Посол РФ в Вашингтоне назвал нелегитимными новые санкции США против российских компаний

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Москва расценивает как нелегитимные и дискриминационные новые односторонние санкции США против российских компаний, направленные на подрыв их экономического потенциала. Об этом заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса. Понятно, что такой неконструктивный подход не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях, - сказал Антонов, заявление которого размещено на странице диппредставительства в Facebook. - Не вызывает сомнений, что односторонние меры США направлены на "подрыв" экономического потенциала российских компаний. Подобные действия нелегитимны, поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества".

Россия призывает американских партнеров "отказаться от порочной практики безосновательных обвинений". "Считаем, что альтернативой угрозам и шантажу должны служить политико-дипломатические методы", - подчеркнул посол.

Госдепартамент ранее разместил уведомление о том, что три российские компании подпали под односторонние рестрикции. "Авиазапчасть", акционерное общество "Элекон" и компания Nilco Group, по версии Вашингтона, якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Как следует из документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября. В черном списке фигурируют еще две китайские компании.

Срок действия рестрикций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США. В чем конкретно заключаются предъявляемые трем организациям претензии, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.