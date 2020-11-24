Матвиенко надеется, что команда Трампа не будет препятствовать преемнику в вопросе СНВ-3

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что команда Дональда Трампа в процессе передачи власти преемнику не будет создавать искусственных препятствий в вопросах возможного продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"В этой ситуации очень важно, чтобы действующая команда сейчас, в этот период определенного безвременья, не пыталась искусственно создавать дополнительные сложности для своих преемников, для членов следующей команды, блокируя работу. И основания для беспокойства есть. Подобные случаи, к сожалению, в новейшей истории Белого дома уже были, мы о них знаем", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям".

Она не исключает, что решать судьбу договора будет уже новая команда американских политиков. "Однако если окончательное признание итогов выборов в Соединенных Штатах затянется до января, то до истечения срока документа останутся считаные дни", - отметила спикер Совфеда.

Председатель верхней палаты парламента также добавила, что в переходный период в Соединенных Штатах традиционно приостанавливаются или замедляются многие процессы в двустороннем формате, "что естественно для переходного периода". "Образно говоря, нажимается кнопка "пауза". Это мы фиксируем в каждом случае передачи власти, а сейчас, когда такой переходный период еще получает дополнительное жесткое конфронтационное наполнение, риски торможения по всем направлениям еще более существенны", - считает Матвиенко.

О ДСНВ

США и Россия подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указал президент России Владимир Путин в интервью газете "Файнэншл таймс" в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений". 16 октября президент РФ предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, это время дает возможность провести содержательные переговоры. В свою очередь МИД РФ заявил о готовности России в случае продления ДСНВ на год вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.