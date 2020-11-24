Путин и Эрдоган отметили важность полного выполнения решений по урегулированию в Карабахе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ход реализации договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

"Детально и во всех аспектах обсужден ход реализации договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "с обеих сторон отмечена необходимость последовательного и полного выполнения решений, направленных на обеспечение стабильности и налаживание мирной жизни в регионе".

Стороны обсудили вопросы, касающиеся создания совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. "Проведен обмен мнениями в связи с ведущейся работой по созданию Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта [в Нагорном Карабахе]", - говорится в сообщении.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

Канцелярия турецкого лидера во вторник проинформировала, что Эрдоган во время беседы с Путиным "выразил надежду, что совместный центр, который Турция создаст с Россией в целях наблюдения и мониторинга [за режимом прекращения огня], начнет действовать в самое ближайшее время".

Путин и Турции Тайип Эрдоган обсудили вопросы, касающиеся гуманитарных проблем Нагорного Карабаха, в том числе связанных с возвращением беженцев и сохранением культурных объектов.

"Владимир Путин информировал о деятельности российских миротворцев [в Нагорном Карабахе], эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения. Подчеркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов", - говорится в сообщении.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. 11 ноября Россия и Турция согласовали создание центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, меморандум был подписан по итогам переговоров министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.