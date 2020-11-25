Главы МИД России и Ирака обсудят Ближний Восток и борьбу с международным терроризмом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном. Стороны сосредоточатся на вопросах укрепления двусторонних связей, ситуации на Ближнем Востоке и борьбе с международным терроризмом.

Визит Хусейна станет его первой поездкой в Россию после назначения на пост главы иракского внешнеполитического ведомства в июне текущего года. В рамках двухдневного визита у главы МИД Ирака также запланированы встречи с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым и с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

Террористическая угроза

В МИД РФ в преддверии визита обратили внимание, что ситуация в Ираке в сфере безопасности остается сложной, несмотря на заметные успехи правительства страны в борьбе с терроризмом. Как отметили в дипведомстве, есть опасность локальных экстремистских вылазок как в западных провинциях, в Багдаде и других крупных городах, так и в районе иракско-сирийской границы.

Об окончательной победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Багдад объявил еще в декабре 2017 года. Тем не менее, как сообщил министр обороны Ирака Джума Инад, на территории страны в настоящее время все еще действуют около 2 тыс. боевиков ИГ. Ситуация может усугубиться в связи с намерением США сократить американский контингент в Ираке до 2,5 тыс. человек к середине января будущего года.

В последние месяцы ракетным обстрелам неоднократно подвергалась "зеленая зона" иракской столицы, где расположены зарубежные диппредставительства. В причастности к атакам Вашингтон обвиняет действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.

В этих условиях главы МИД России и Ирака планируют предметно обсудить вопросы контртеррористического сотрудничества. Особая роль в этой работе отводится Багдадскому информационному центру с участием России, Ирака, Сирии и Ирана.

Сирия и Персидский залив

Ожидается, что стороны обменяются мнениями об урегулировании в Сирии. Москва и Багдад выступают за уважение территориальной целостности и суверенитета САР, снятие односторонних западных санкций, прекращение иностранной оккупации ее территории, подчеркивают недопустимость политизации гуманитарных вопросов. Предполагается, что министры затронут вопросы политического урегулирования в контексте продвижения межсирийских консультаций в Женеве. Четвертое заседание малой группы Конституционного комитета Сирии может быть созвано в конце ноября, однако сроки будут зависеть от ограничений, связанных с пандемией.

Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями о положении дел в зоне Персидского залива, напряженность в которой возросла после череды нападений на гражданские и военные суда в 2019 году, а также операции США в Ираке по устранению командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в январе этого года. Кроме того, Лавров и Хусейн обсудят складывающуюся ситуацию в Йемене в свете предпринимаемых под эгидой ООН усилий по прекращению боевых действий, налаживанию переговорного процесса, а также оказанию неотложной гуманитарной помощи населению.

Отдельное внимание предполагается уделить экономическим вопросам. Как рассказали в дипведомстве, в ходе предстоящих встреч будут согласованы первоочередные шаги по продвижению деловой кооперации, в том числе с использованием российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сопредседателем которой является глава МИД Ирака.