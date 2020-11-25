Россия выступила в ООН за сохранение Дейтонских соглашений

ООН, 25 ноября. /ТАСС/. Дейтонские мирные соглашения, положившие конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине (БиГ) в 1992-1995 годах, сохраняют свою актуальность, а попытки их разрушить грозят дестабилизацией на Балканах. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", которая состоялась по российской инициативе.

"Россия как одна из стран - гарантов Дейтонских соглашений полностью поддерживает базовые принципы суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, равенство всех трех государствообразующих народов и два образования (или энтитета: мусульмано-хорватская Федерация Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республика Сербская (49%) - прим. ТАСС) с широкими полномочиями", - сказал дипломат. "В 25-ю годовщину Дейтонского мирного соглашения мы призываем наших партнеров по Совету Безопасности ООН высказаться в поддержку этих постулатов", - подчеркнул он.

По словам Небензи, "соглашения, которые были подписаны в 1995 году, имеют фундаментальное значение для БиГ и полностью сохраняют актуальность". "Баланс интересов трех народов, который отражен в документе, достаточно эффективен при условии, если он строго соблюдается. Попытки подорвать эту архитектуру чреваты очень серьезными последствиями не только для БиГ, но и для всего Балканского региона", - предупредил он.

По приглашению России во встрече принял участие лидер боснийских хорватов, глава партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Драган Чович. Он отметил, что "соглашения заложили базовые принципы существования Боснии и Герцеговины, в том числе уважение к суверенитету и территориальной целостности страны, равенство трех народов - боснийцев, сербов и хорватов". "Они дали ключ к решению межэтнических конфликтов, к диалогу всех сторон, основанном на равенстве, взаимном уважении, компромиссе и консенсусе", - подчеркнул политик.

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в свою очередь назвал Дейтонское соглашение "одним из важнейших международных документов после Второй мировой войны". В своем выступлении он подверг критике высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко за "вмешательство во внутренние дела БиГ".

О соглашении

Дейтонское соглашение (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине) было согласовано 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо), подписано 14 декабря 1995 года в Париже лидером боснийцев Алией Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом. Его неотъемлемой частью являются 11 приложений. Важнейшие из них касаются вопросов территориального и государственного устройства БиГ, имплементации мирного урегулирования, в котором прописаны положения, касающиеся учреждения поста высокого представителя, а также военных аспектов урегулирования этнического конфликта.