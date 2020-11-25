Матвиенко заявила, что административная реформа по оптимизации госаппарата в РФ назрела

"Меры, которые были заявлены председателем правительства Михаилом Мишустиным, на мой взгляд, правильные, они выглядят эффективными. Насколько эффективными они действительно будут, мы увидим, уже когда начнется практическая реализация. Административная реформа, безусловно, назрела, потому что реально в последние годы произошло очень много изменений, требующих адекватных ответов", - сказала Матвиенко в интервью газете "Известия" в ответ на вопрос об эффективности административной реформы.

"Во главу угла, на мой взгляд, должны ставиться эффективность государственного управления, управления в самом широком смысле, и повышение коэффициента полезного действия. Необходимо убрать дублирование функций и полномочий. Мы хорошо понимаем, что тучные годы остались позади, и сегодня вопрос более рационального расходования средств является крайне важным. Реализуя максимально эффективную модель управления, мы можем этого добиться", - добавила председатель СФ.

По ее словам, в данном случае речь идет о поиске оптимального устройства структур, которое позволит "продуктивно решать стоящие перед ними задачи". Говоря о реформе институтов развития в России, Матвиенко уточнила, что комитет Совфеда по экономической политике с января 2020 года в постоянном режиме проводил мониторинг работы и корпораций, и фондов развития. "И стало очевидно, что некоторые из них просто дублируют функции органов исполнительной власти. Зачем? Нужны ли нам дорогостоящие то ли дублеры, то ли посредники для перекачивания федеральных денег?" - подчеркнула сенатор.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что штат федеральных органов власти в ходе административной реформы планируется сократить на 5%, их территориальных подразделений - на 10%, сокращение будет проходить в основном за счет вакантных мест.