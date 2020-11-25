Посол России назвал бесперспективным розыгрыш "российской карты" белорусской оппозицией

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев убежден, что белорусской оппозиции не удастся разыграть "российскую карту" для достижения своих политических целей. Об этом глава российского диппредставительства заявил журналистам в среду.

"Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на "сценической площадке" в Белоруссии с розыгрышем "российской карты" в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России к Белоруссии, не имеют перспективы", - отметил российский посол.

"Позиция российской стороны в отношении братской Белоруссии не меняется в зависимости от тех или иных конъюнктурных шагов западных партнеров Минска. Она неизменна. Эта система масштабных союзнических отношений, многократно подтвержденных сегодня и нацеленных на будущее", - сказал посол РФ. Он подчеркнул, что "президент России Владимир Путин проводит неизменную политику в поддержку всего белорусского народа, братской республики". "Считать, что кто-то в той или иной западной столице, провозглашая те или иные рестрикции в отношении Белоруссии, сможет надломить практику двусторонних отношений, - это значит не понимать глубину и масштаб нашего сотрудничества", - сказал Мезенцев.

По его мнению, "белорусские партнеры сделают правильные выводы из тех шагов, которые предпринимаются на Западе, которые являются примером грубейшего вмешательства во внутренние дела суверенного государства".

В частности, Мезенцев прокомментировал одобренный Палатой представителей Конгресса США законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии", предполагающий возможное введение санкций против белорусских чиновников, причастных к "репрессиям", против сотрудников Постоянного комитета Союзного государства. "Законопроект, который 18 ноября одобрен Палатой представителей, можно трактовать только как попытку отрыва Белоруссии от России, взлома масштабной системы двусторонних отношений. Этот шаг парламентариев державы, которая предъявляет миру претензии по несоблюдению принципов демократии, видится очевидным нарушением демократических традиций. Не говоря уже об очевидных нарушениях норм международного права и практики", - считает российский посол.

Вместе с тем Мезенцев считает необходимым дальнейшее углубление сотрудничества между Белоруссией и Россией и в политической плоскости. "Сегодня очень важно, сохраняя экономическую компоненту как доминирующую, чтобы мы не забыли о политическом сотрудничестве, о сотрудничестве в согласовании позиций по международной повестке, необходимости углубления отношений между национальными парламентами, регионами", - заявил посол РФ в Белоруссии.

Акт о демократии в Белоруссии

Палата представителей Конгресса США на минувшей неделе одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), предполагающий возможное введение санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства.

Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются "полномочия президента США по введению санкций" в связи с выборами 2020 года в республике. В тексте отмечается, что "президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Белоруссии или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Белоруссии". США, согласно законопроекту, не признают действующего президента Александра Лукашенко "законно избранным лидером Белоруссии". Содержится призыв к проведению "новых президентских и парламентских выборов в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ", а также к освобождению "без предварительных условий всех политических заключенных".

Инициатива должна также получить одобрение Сената, только после этого она поступит на подпись президенту США.