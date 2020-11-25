ЦИК в январе проведет общероссийское совещание с главами региональных избиркомов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании комиссии в среду сообщил, что в январе состоится общероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ, скорее всего, оно пройдет в онлайн-формате.

"У нас есть распоряжение Эллы Александровны [Памфиловой] о том, что в январе мы проводим наше общероссийское совещание по вопросам избирательных кампаний 2021 года. Вероятнее всего, с учетом складывающейся ситуации, вряд ли наше общение будет очным. Мы начинаем подготовку и того, и другого формата и, вероятнее всего, наше общение будет заочным, но не думаю, что это снизит эффективность", - сказал Булаев, обращаясь к представителям региональных комиссий.

По его словам, окончательное решение по вопросу проведения совещания будет принято до середины декабря. "И в независимости от этой ситуации мы ждем от вас предложений по вопросам обсуждаемым, которые вы считаете наиболее важными для вас, на которые самостоятельно не можете найти ответы. Мы ждем от вас предложений по этим вопросам и предполагаем, что в течение трех дней мы посвятим нашу работу обсуждению задач, проблем, поиску решений", - отметил зампред ЦИК.