ЦИК РФ рекомендовал избрать Наталью Чечину главой избиркома Петербурга

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду рекомендовал городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга избрать Наталью Чечину новым председателем горизбиркома вместо экс-главы комиссии Виктора Миненко.

"Предложить избирательной комиссии Санкт-Петербурга кандидатуру Чечиной Натальи Валентиновны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии Санкт-Петербурга", - говорится в постановлении.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев напомнил, что глава Центризбиркома Элла Памфилова "уделяет много внимания анализу работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии и поиску путей решения накопившихся проблем". "Нам очень важно, чтоб это решение было не промежуточным, не ошибочным, действия Натальи Валентиновны помогли преодолеть проблемы в работе комиссии. Полагаю, она понимает всю глубину этих проблем и то, что работа ей предстоит непростая", - подчеркнул Булаев.

Как ранее поясняли ТАСС в пресс-службе городской комиссии, после получения предложения от ЦИК петербургский избирком проведет заседание, на котором будет организовано тайное голосование по предложенной кандидатуре председателя.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник подписал постановление о назначении главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга Чечиной на должность члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Ее кандидатуру на должность члена горизбиркома Петербурга вместо Миненко ЦИК РФ предложил на заседании 18 ноября. Тогда за нее проголосовали девять членов комиссии, тогда как за альтернативного кандидата на эту должность - бывшего декана юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергея Цыпляева - отдали четыре голоса.

Чечина родилась в 1962 году в Орловской области. В 1995 году окончила Московскую государственную юридическую академию. Работала в администрации Курортного района Санкт-Петербурга с 1990 по 2014 год, а затем возглавляла дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная звезда". С января 2019 года является главой администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

Об уходе Миненко

12 ноября постановлением губернатора Санкт-Петербурга председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко освобожден от обязанностей члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса до окончания срока полномочий на основании личного заявления. Полномочия члена комиссии в качестве председателя комиссии прекращаются в этом случае автоматически.

В конце сентября ЦИК признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие Миненко. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова также предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить с себя полномочия в связи с неудовлетворительной работой. Она отмечала, что необходимо дождаться реакции городского избиркома на данное постановление ЦИК, в крайнем случае у ЦИК есть возможность подать иск в суд с ходатайством о роспуске комиссии.

В новость внесены изменения (11:41 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.