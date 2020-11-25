Главой администрации Калининграда стала Елена Дятлова

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Городской совет Калининграда по результатам тайного голосования назначил бывшего министра развития инфраструктуры Калининградской области Елену Дятлову главой администрации Калининграда подавляющим большинством голосов. Ранее Дятлова победила в конкурсе на эту должность.

"Приняло участие в голосовании 25 депутатов. Счетная комиссия установила следующие результаты голосования по назначению Дятловой Елены Ивановны на должность главы администрации городского округа "Город Калининград". За - 24, против - 1. Постановили, по результатам тайного голосования назначить на должность главы администрации городского округа "Город Калининград" Дятлову Елену Ивановну", - сообщили ТАСС в городском совете.

Губернатор области Антон Алиханов отметил, что Дятлова зарекомендовала себя как ответственный руководитель на посту регионального министра. "Елена Ивановна - человек опытный, человек, который зарекомендовал себя как умеющий во всяких сложных ситуациях любые задачи решать и не бросать их на полпути, доводить до конца", - сказал он, пообещав новому главе городской администрации помощь со стороны областных властей.

Дятлова работала в налоговых органах и на муниципальной службе в Калининградской области. С 2010 года замещала государственную должность руководителя Конкурсного агентства региона. В 2013 году была назначена исполняющей обязанности министра развития инфраструктуры Калининградской области, а 21 апреля 2015 года - министром.

Возвращение двухуровневой системы управления

Должность главы администрации города (сити-менеджера) была введена в Калининграде в 2008 году. Он назначался решением совета депутатов по итогам конкурса. В июле 2012 года было решено вернуться к одноуровневой системе управления Калининградом, должность сити-менеджера упразднили.

Порядок выборов главы Калининграда был вновь изменен решением областной думы 11 сентября 2020 года. Глава города избирается из числа депутатов городского совета на срок действия полномочий представительного органа, а глава администрации города (сити-менеджер) назначается по контракту по итогам конкурса. Соответствующие изменения депутаты горсовета внесли в устав городского округа "Город Калининград" 20 октября.

Избранный главой городского округа 18 апреля 2018 года и совмещавший две должности Алексей Силанов ушел в отставку 23 октября 2020 года. 2 ноября он назначен заместителем председателя правительства Калининградской области и курирует вопросы культуры и туризма.

Главой Калининграда 23 октября избран председатель горсовета Андрей Кропоткин. В тот же день исполняющей обязанности сити-менеджера была назначена Елена Дятлова.