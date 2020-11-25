Песков заявил, что в ближайших планах Путина нет телефонного разговора с Зеленским

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Пока в ближайшие дни такого телефонного разговора нет в планах", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной беседе Путина с Зеленским.

"При необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения", - заметил представитель Кремля. При этом он добавил, что Кремль "не анонсирует конкретные телефонные разговоры" Путина.