{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что в ближайших планах Путина нет телефонного разговора с Зеленским

По словам пресс-секретаря российского лидера, при необходимости такой разговор "очень легко может быть согласован" через имеющиеся каналы общения

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Пока в ближайшие дни такого телефонного разговора нет в планах", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной беседе Путина с Зеленским.

"При необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения", - заметил представитель Кремля. При этом он добавил, что Кремль "не анонсирует конкретные телефонные разговоры" Путина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Госдума прияла закон о Государственном совете РФ
Он призван обеспечить согласованность действий органов публичной власти
Читать полностью