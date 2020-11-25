В Кремле не комментируют слова Эрдогана о расширении усилий по прекращению огня в Карабахе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что он обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность расширения усилий по поддержанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе вместе с другими странами региона.

"Помимо того и сверх того, что мы сказали в сообщении вчера вечером, я вам ничего сказать не могу", - сказал Песков журналистам в среду.

Представитель Кремля лишь подтвердил, что ход выполнения договоренностей президента Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера-министра Армении Никола Пашиняна обсуждался в ходе телефонного разговора. Также в центре внимания были "модальности совместной работы в рамках совместного мониторингового центра".