Кремль не считает, что после Карабаха ситуация может обостриться и в Донбассе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Конфликт в Нагорном Карабахе не дает оснований ожидать обострения ситуации и в еще одном регионе на постсоветском пространстве - в Донбассе. Такое мнение выразил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, дает ли случившееся в Нагорном Карабахе основания ожидать обострения ситуации в Донбассе и попыток Киева вернуть контроль над регионом, представитель Кремля ответил: "Не дает".

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются миротворцы РФ.