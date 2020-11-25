Путем дипломатии в период нестабильности. Лавров посетит Минск с рабочим визитом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду отправится в двухдневную рабочую поездку в Минск для участия в совместном заседании коллегий МИД РФ и Белоруссии.

Последний раз глава российского дипведомства посещал белорусскую столицу в июне, еще до выборов президента республики и последовавшей за ними череды массовых демонстраций. Тогда по итогам визита состоялось долгожданное подписание соглашения о взаимном признании виз, а пандемия казалась главной проблемой на пути интеграции. Теперь на улицах Минска почти три с половиной месяца не утихают протесты, и эта ситуация, безусловно, будет затронута сторонами в поисках возможностей вернуться к стабильности.

Опрошенные корреспондентом ТАСС эксперты сошлись во мнении, что, пока в Белоруссии не будет восстановлено общественное согласие, едва ли можно ожидать сильного прогресса в налаживании более тесного сотрудничеств. Москва поддерживает инициативу по осуществлению в республике конституционной реформы и тем самым призывает к проведению широкого диалога между властью и обществом страны.

Повестка заседания коллегий МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у Лаврова запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. По ее словам, на совместном заседании коллегий помимо ситуации в республике планируется также обсудить ключевые темы международной повестки. В частности, в фокусе внимания будет выполнение Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 годы, а также вопросы сотрудничества России и Белоруссии в многосторонних организациях. Внимание будет уделено состоянию отношений с Евросоюзом, возможностям участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективам формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействию по международной информационной безопасности.

По итогам встречи стороны намерены подписать ряд совместных документов, включая План межмидовских консультаций на 2021 год и постановление, отражающее результаты нынешнего заседания.

Не до интеграции

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что из-за внутренней ситуации в республике вопросы интеграции РФ и Белоруссии в ходе переговоров, скорее всего, отойдут на второй план. "Для интеграции нужно стабильное состояние и РФ, что мы наблюдаем, и Белоруссии, чего мы как раз не наблюдаем. Я думаю, что переговоры будут в большей степени касаться перспектив выхода белорусской власти и белорусского общества из политического тупика, - отметил Межевич. - Сначала нужно разобраться в ситуации внутри республики, а потом думать об интеграции".

В свою очередь заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин не исключил, что на фоне политической нестабильности в республике Лавров в ходе визита заострит внимание именно на необходимости проведения конституционной реформы. По его словам, недовольство части белорусского общества по отношению к Лукашенко начинает распространяться и на Россию, которая "поддержала [официальную власть] в самый острый момент противостояния". "В общем-то, уже даже последние соцопросы в Белоруссии показывают уменьшение количества сторонников интеграции с Россией. Я думаю, что это связано с тем, что Россия поддержала Лукашенко, но она поддержала Лукашенко, который обещал досрочные выборы", - пояснил собеседник ТАСС.

"Это подчеркивали представители России не раз. И президент, и глава МИД, и даже руководитель внешней разведки после встречи с Лукашенко прямо говорил о том, что в первую очередь необходимо выполнять то, что обещано: проводить конституционную реформу и досрочные выборы. Все от Лукашенко этого и ждут, значительная часть белорусского населения и, собственно, российское руководство тоже считают, что без этого не обойтись", - сказал аналитик. Однако, добавил он, переговоры в Минске при этом вряд ли будут проходить в критической плоскости.

Во время недавнего интервью российским и иностранным СМИ Лавров указывал, что Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии после президентских выборов. Тем не менее он отметил, что постепенное снижение количества участников массовых демонстраций говорит о понимании жителями страны необходимости переходить к конструктивному диалогу.

Координация и споры

В настоящее время Белоруссия сталкивается с усиливающимся внешним давлением. Европарламент еще в августе не признал результаты выборов в республике и осудил "жестокое подавление мирных протестов" властями, а впоследствии Евросоюз ввел два блока санкций против Минска. В ответ на это президент Белоруссии заявил, что в адрес Европы последуют аналогичные меры и они "будут более болезненны, для европейского сообщества прежде всего". По словам Межевича, при обсуждении координации внешнеполитических действий Москвы и Минска на фоне этой ситуации главный вопрос будет заключаться в том, в какой мере российская сторона готова поддержать действия союзника на международной арене - полностью или частично.

Вместе с тем традиционно к концу года между Россией и Белоруссией возникают те или иные разногласия по теме ценообразования на российские энергоносители, однако аналитики не считают, что на встрече Лаврова с белорусским руководством будет фигурировать эта проблематика. Так, Межевич пояснил, что желание белорусской стороны повысить тарифы на транзит ресурсов из РФ вряд ли станет предметом дискуссии, поскольку это зона ответственности представителей топливно-энергетического комплекса, а не министра иностранных дел. При этом он отметил, что подобные инициативы ежегодно выдвигаются Белоруссией в ноябре-декабре и являются элементом торга.

"Даже на фоне нестабильности в Белоруссии торг абсолютно уместен, поскольку текущие политические сложности не отменяют того факта, что на сегодняшний день у нас два разных государства", - резюмировал специалист.

Ситуация в Белоруссии после выборов

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Победу на них, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Позднее Тихановская покинула страну и приняла участие в создании координационного совета белорусской оппозиции. После выборов в стране проходят массовые протесты, при этом власти требуют прекратить незаконные акции.

На фоне протестов Лукашенко заявил о возможности изменения конституции, сказав, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. В этой связи он отметил важную роль планируемого на конец декабря - начало января Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы. 2 октября Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) начала принимать предложения по внесению изменений в конституцию. Белорусская оппозиция отказалась обсуждать поправки в конституцию с властями, настаивая на проведении новых президентских выборов.