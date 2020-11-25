Госдума приняла закон о Государственном совете РФ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о Государственном совете РФ, который призван обеспечить согласованность действий органов публичной власти.

Согласно законопроекту, в систему органов публичной власти входят федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие в конституционно установленных пределах свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для социально-экономического развития государства.

Как говорится в документе, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Помимо этого, Госсовет будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти.

На данный момент Государственный совет функционирует на основании отдельного указа. Как напомнил журналистам глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Госсовет работает уже 20 лет, "он зарекомендовал себя только с положительной стороны".

Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию, вырабатывать критерии эффективности работы региональных властей. Также Госсовет сможет обеспечивать мониторинг планируемых субъектами РФ и достигнутых ими за отчетный период значений показателей деятельности.

Кроме этого, Госсовет сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику. "Достаточно много статей посвящено задачам взаимодействия органов публичной власти, - сказал Крашенинников. - Иногда возникает дискуссия между субъектом Федерации и муниципалитетом. Здесь заложены возможности, чтобы вырабатывать соответствующие решения".

Еще одной его важной задачей станет рассмотрение по предложению президента проектов законов, указов, имеющих общегосударственное значение, параметров проекта федерального бюджета. Госсовет сможет принимать решения о необходимости внесения изменений в законодательство или проекты законов, но сам этот орган правом законодательной инициативы не наделяется.

Состав и структура

Госсовет возглавит президент, заняв пост его председателя. В Госсовет по должности должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель Администрации президента РФ и главы регионов. Кроме того, по решению президента в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица. Делегировать полномочия члена Госсовета другому лицу запрещается. Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах.

В Госсовет запрещено входить лицам, имеющим иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России. К полномочиям председателя Госсовета относится руководство данным органом, определение места и времени заседаний, формирование плана работы, повестки заседаний, назначение секретаря Госсовета. Для решения текущих вопросов работы Госсовета будет сформирован президиум, персональный состав которого определяется председателем.

Кроме того, законопроектом предусмотрено создание комиссий, рабочих групп и иных органов Госсовета. Комиссии создаются решением председателя по направлениям деятельности. В состав комиссий могут входить представители федеральных и региональных органов государственной власти, иных госорганов, органов местного самоуправления и организаций, в том числе не являющиеся членами Госсовета. К примеру, речь идет о специалистах по отдельным направлениям.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "Госсовет необходим для России - страны с федеративным устройством". По его словам, такой орган позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан страны. Володин также указывал на то, что в Госсовет "входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их мнения", а "принятие законопроекта наполнит сегодняшний Госсовет новым содержанием, которое сделает его более эффективным".