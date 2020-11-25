Полпред в ЮФО поручил устранить недостатки в сфере кибербезопасности в Крыму и Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ и Южном федеральном округе Владимир Устинов поручил устранить недостатки в сфере информационной безопасности в Республике Крым и городе Севастополь. На данный момент состояние технической защиты информации не соответствует требованиям, сообщили в пресс-службе аппарата совета безопасности РФ журналистам.

"Управлением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам проведена проверка соблюдения требований нормативных правовых актов РФ в Республике Крым. Сделан вывод, что состояние технической защиты информации не в полной мере соответствует обязательным требованиям. <…> Необходимо срочно устранить недостатки не только в сфере технической защиты информации, но и по всем иным направлениям", - привела пресс-служба слова Устинова.

Проверка выявила низкий уровень обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах. Также полпред потребовал существенно повысить уровень технической оснащенности систем безопасности информации.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев отметил значительный рост числа киберпреступлений в стране, их доля достигла 25%.