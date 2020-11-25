Госдума разрешила заменять штрафы для НКО на предупреждение

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, который распространяет на некоммерческие организации (НКО) возможность замены административного штрафа на предупреждение.

Поправки вносятся в статью 4.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая на текущий момент предусматривает замену административного штрафа на предупреждение только для субъектов малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей. Согласно действующим нормам, в отношении НКО предусматривается безальтернативное административное наказание только в виде штрафа. Это ставит НКО в неравное положение с коммерческими организациями.

В связи с этим принятым законом разрешается заменять административный штраф на предупреждение в случае, если НКО совершила административное правонарушение впервые, и если оно не причинило вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, имущественного ущерба и не привело к иным тяжким последствиям.

Замена штрафа на предупреждение будет невозможна при совершении таких административных правонарушений, как распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. Административный штраф также будет грозить за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, а также других символов и атрибутики, пропаганда и публичное демонстрирование которых запрещены законом.

Кроме того, нельзя будет заменить предупреждение на штраф в случае непредставления сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, нарушения порядка деятельности такой организации, а также за организацию деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента, в отношении которой принято решение о приостановлении ее деятельности.