Министр обороны Ирака планирует скорый визит в Россию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Министерства обороны Ирака Джума Инад планирует в ближайшее время посетить Россию с визитом. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

"В обозримом будущем планируется визит министра обороны Ирака в Россию", - сказал он.

Военная продукция

Россия готова обеспечить любые потребности Ирака в военной продукции российского производства, заявил министр иностранных дел РФ.

"Готовы удовлетворять любые потребности Ирака в продукции военного назначения РФ, - сказал он. - В обозримом будущем планируется визит министра обороны Ирака в Россию, уверен, там эти вопросы будут предельно конкретно и предметно обсуждаться".

Лавров также обратил внимание на то, что Россия "традиционно играла и продолжает играть значимую роль в обеспечении обороноспособности Ирака, оснащении армии и сил безопасности, в том числе в контексте остающихся террористических угроз".

По словам главы иракского МИД, в ходе встречи обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС). "Разумеется, вкратце мы затрагивали некоторые вопросы тематики ВТС, но более детальное ее рассмотрение состоится в ходе предстоящего визита министра обороны Ирака в Россию и его встречи с российским коллегой", - подчеркнул Хусейн.

Инвестиции в иракскую экономику

Крупные российские нефтяные компании инвестировали в иракскую экономику уже более $13 млрд, сообщил Сергей Лавров.

"Крупнейшие энергетические компании работают в Ираке вместе со своими партнерами. Это "Лукойл", "Роснефть", "Газпромнефть", "Башнефть". На всех четверых они инвестировали более $13 млрд в иракскую экономику", - сказал он.

Лавров отметил, что российские и иракские бизнесмены планируют продолжать это сотрудничество.

Как сообщал ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров на встрече с послом Ирака в РФ Абдель Рахманом Хамидом аль-Хусейни, совокупные инвестиции российских нефтегазовых компаний в Ирак могут возрасти в три раза. По его словам, заинтересованы в сотрудничестве с иракскими партнерами также российские компании "Зарубежнефть", "Татнефть" и "Роснефтегаз".

Сирийское урегулирование

Багдад заинтересован в участии в международных усилиях по урегулированию ситуации в Сирии, заявил Сергей Лавров.

"Наши иракские друзья подтвердили свою заинтересованность в участии в международных усилиях по содействию сирийскому урегулированию", - сказал он.

По словам Лаврова, в МИД РФ оценили участие Ирака, наряду с рядом других арабских стран, в прошедшей недавно в Дамаске конференции по содействию решению проблемы сирийских беженцев.

"Мы активно сотрудничаем в международных усилиях по ликвидации остатков банд международных террористов, в том числе в Сирии и на территории Ирака. Отмечу в этой связи успешную работу созданного для координации подходов в борьбе с терроризмом в Багдаде информационного центра с участием военных специалистов Ирака, России, Сирии и Ирана", - добавил глава МИД РФ.

Москва и Багдад выступают за уважение территориальной целостности и суверенитета Сирии, снятие односторонних западных санкций, прекращение иностранной оккупации ее территории, подчеркивают недопустимость политизации гуманитарных вопросов.

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате прошла в столице Казахстана 10-11 декабря 2019 года. В ней приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на встрече присутствовали представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана. Следующая встреча в астанинском формате ранее планировалась на март, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Студенты из Ирака

Москва примет меры, чтобы иностранные студенты, в том числе почти 4 тыс. граждан Ирака, как можно скорее вернулись к полноценному обучению в российских вузах.

"Сегодня говорили о том, что в России обучаются почти 4 тыс. иракских студентов, - сказал Лавров. - Мы примем меры, чтобы иракские [граждане] и граждане других стран, которые обучаются в наших вузах, поскорее могли полноценно вернуться к учебному процессу в контексте тех мер, которые мы принимаем для преодоления последствий коронавирусной инфекции".

17 ноября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров заявил, что российские вузы на данный момент не готовы принимать иностранных студентов из-за эпидемической ситуации.