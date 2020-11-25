МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия", - сказал Песков.

"Сегодня Путин продолжает работу в Москве, проводит различные рабочие встречи", - сообщил пресс-секретарь. "В частности, состоится его рабочая встреча с главой "Роснефти" Игорем Сечиным", - добавил Песков.