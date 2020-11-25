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Замглавы МИД России обсудил с послом Египта сотрудничество стран в борьбе с терроризмом

Встреча состоялась по просьбе посла Египта

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов обсудил на встрече в среду с послом Египта в Москве Ихабом Насром антитеррористическую повестку дня и взаимодействие двух стран в этой области.

"В ходе беседы затрагивались отдельные аспекты международной антитеррористической повестки дня, а также вопросы двустороннего взаимодействия России и Египта в этой сфере, в том числе в рамках межведомственной Рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась по просьбе посла Египта.

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