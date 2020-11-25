В Астрахани может появиться совет при губернаторе, состоящий из всех реготделений партий

АСТРАХАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Руководители отделений политических партий в Астраханской области предложили губернатору Игорю Бабушкину создать в регионе политический совет при губернаторе, который мог бы консультировать главу региона о ситуации в области. Инициативу выдвинул координатор реготделения ЛДПР Виктор Сяснев на встрече Бабушкина с представителями региональных отделений политических партий.

"Хотелось бы создать политический совет при губернаторе Астраханской области, это была бы структура, состоящая из политических сил, для проведения консультаций, для экспертиз в сфере обеспечения стабильной политической ситуации в регионе", - предложил Сяснев.

Он отметил, что орган мог бы более тесно связать власть и оппозицию, а также выстроить диалог по решению различных проблем в области. Бабушкин идею поддержал и подчеркнул, что партийное многообразие дает возможность услышать больше мнений.

"Есть политическая конкуренция, некий элемент состязаний, но это не мешает объединяться для решения проблемных вопросов. Рабочий орган при губернаторе для обсуждения политической ситуации нужен", - добавил глава региона.