Дума направит делегацию наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэлу

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Думы в среду принял решение направить делегацию наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэлу. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Делегацию Госдумы, направляемую для участия в наблюдении за проведением парламентских выборов в Венесуэле, возглавит вице-спикер палаты Игорь Ананских ("Справедливая Россия")", - отметил Слуцкий.

В состав делегации войдут представители всех фракций. По словам Слуцкого, от фракции "Единая Россия" в делегацию войдет Фарит Ганиев, от ЛДПР - Максим Зайцев, а от КПРФ - Владимир Блоцкий.

Слуцкий напомнил, что выборы в Национальную ассамблею Боливарианской Республики Венесуэла пройдут 6 декабря.