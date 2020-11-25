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Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

26 ноября глава МИД России встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты прибыл в Белоруссию, где в четверг встретится с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Как сообщила ранее журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе двухдневного рабочего визита глава российского дипведомства примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии. Стороны обсудят ситуацию в республике, а также ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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