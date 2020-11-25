{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Грызлов заявил, что Украина обостряет конфликт с Донбассом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Нынешнее руководство Украины делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом. С такой оценкой выступил в среду полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов после очередного ее заседания в режиме видеоконференции.

"Итоги встречи показали, что киевская власть делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом, - заявил он. - Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе в течение года. Год прошел, а результата нет. Наличествует тенденция перехода украинской стороны от публичной демагогии к организации медийных провокаций".

Слуцкий не исключил возобновления диалога Думы с Конгрессом США
Депутат заверил, что размораживание диалога остается приоритетом в деятельности комитета по международным делам
Читать полностью