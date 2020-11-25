Грызлов заявил, что Украина обостряет конфликт с Донбассом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Нынешнее руководство Украины делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом. С такой оценкой выступил в среду полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов после очередного ее заседания в режиме видеоконференции.

"Итоги встречи показали, что киевская власть делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом, - заявил он. - Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе в течение года. Год прошел, а результата нет. Наличествует тенденция перехода украинской стороны от публичной демагогии к организации медийных провокаций".