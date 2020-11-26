Лавров в Минске встретится с Лукашенко и проведет заседание коллегий МИД двух стран

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой дипведомства республики Владимиром Макеем в рамках рабочего визита в Минск. Накануне вечером он прибыл в белорусскую столицу для участия в заседании коллегий МИД двух стран.

Повестка переговоров по традиции обещает быть насыщенной: дипломаты России и Белоруссии каждый год в ноябре сверяют позиции по актуальным направлениям. Однако на этот раз стороны будут также вынуждены уделить внимание ситуации в республике, где по сей день собираются массовые протесты после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

В Москве уверены, что подобные проблемы с особой ясностью показывают значимость дальнейшего укрепления связей. "Совместное заседание коллегий под председательством глав внешнеполитических ведомств призвано подтвердить успешно сложившуюся за годы традицию взаимодействия министерств иностранных дел России и Белоруссии, но это событие видится и как важный этап укрепления всей системы двусторонних отношений", - отметил в преддверии мероприятия российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

Не удастся разобщить

Посол особо подчеркнул, что попытки спровоцировать напряжение между РФ и Белоруссией на фоне нестабильности в республике "не имеют перспективы". Дипломат обратил внимание, что Белоруссия является независимым и суверенным государством, "и никто не вправе на Западе указывать официальному Минску, как формировать систему отношений со своими партнерами, с которыми уже сложились глубокие отношения или с которыми республика хочет эти отношения выстроить".

На заседании коллегий МИД планируется рассмотреть в том числе в данном контексте общие внешнеполитические вопросы, в числе которых состояние отношений с Евросоюзом, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в вопросе международной информационной безопасности.

На фоне пандемии

В российском дипведомстве напомнили и об успешном опыте сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией. Так, Москва направила белорусской стороне на безвозмездной основе тест-системы для выявления инфекции, а также другую помощь, включая респираторы высокой степени защиты. Кроме этого, оказывалось содействие по возвращению белорусских граждан на родину российскими вывозными рейсами. Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой начались клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.

Как отметил в этой связи посол РФ в республике, белорусские и российские специалисты в ближайшее время обсудят возможный формат сотрудничества по вопросам совместного производства вакцины, а первые договоренности по этой теме могут быть достигнуты в декабре.

Мнение экспертов

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в разговоре с корр. ТАСС выразил мнение, что из-за внутренней ситуации в республике вопросы углубления интеграции РФ и Белоруссии в ходе предстоящих в четверг переговоров, скорее всего, отойдут на второй план. Для интеграции, по его словам, нужно стабильное состояние в обеих странах, а в Белоруссии это сейчас не наблюдается. Поэтому, продолжил эксперт, "переговоры будут в большей степени касаться перспектив выхода белорусской власти и белорусского общества из политического тупика". "Сначала нужно разобраться в ситуации внутри республики, а потом думать об интеграции", - подчеркнул Межевич.

В свою очередь заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин не исключил, что на фоне политической нестабильности в республике Лавров в ходе визита заострит внимание именно на необходимости проведения конституционной реформы. Представители России не раз подчеркивали, что в первую очередь необходимо выполнять то, что обещано: проводить конституционную реформу и досрочные выборы. "Все от Лукашенко этого и ждут, значительная часть белорусского населения и, собственно, российское руководство тоже считают, что без этого не обойтись", - указал эксперт, добавив при этом, что переговоры в Минске вряд ли будут проходить в критической плоскости.

Ситуация в Белоруссии после выборов

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Победу на них, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Позднее она покинула страну и приняла участие в создании координационного совета белорусской оппозиции. После выборов в стране проходят массовые протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.

На фоне протестов Лукашенко заявил о возможности изменения конституции, сказав, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. В этой связи он отметил важную роль планируемого на конец декабря - начало января Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы. 2 октября Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) начала принимать предложения по внесению изменений в конституцию. Белорусская оппозиция отказалась обсуждать поправки в конституцию с властями, настаивая на проведении новых президентских выборов.