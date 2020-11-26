Посол РФ в Каире ответил открытым письмом на критику газеты отношений Египта и России

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Каире Георгий Борисенко опубликовал открытое письмо в редакцию египетской газеты "Аш-Шурук" с ответом на критическую статью ее главного редактора Имада ад-Дина Хусейна "Новая пауза с российским другом". Послание было опубликовано в среду на официальной странице российского посольства в Facebook.

По словам посла, в публикации с "выраженным критическим запалом в адрес России" основные претензии к Москве обусловливаются задержкой возобновления чартерного авиасообщения между странами. Однако, как указал дипломат, обеспечение надлежащих мер безопасности в аэропортах египетских курортов и до сих пор не решенный вопрос с полагающимися родственникам жертв теракта компенсациями - вот главные объективные обстоятельства, которые не может не учитывать Москва.

Решение о приостановке полетов, напомнил дипломат, было принято после террористического акта 31 октября 2015 года против самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате срабатывания на его борту через несколько минут после взлета взрывного устройства погибли 224 человека - 217 пассажиров, включая 25 детей и 7 членов экипажа. "Произошедшее в небе над Синайским полуостровом стало самой массовой гибелью российских граждан за всю историю мировой авиации и крупнейшей авиакатастрофой на египетской территории, и, естественно, что после этого трагического инцидента Россия не могла продолжать осуществлять полеты в Египет, не получив гарантий соблюдения строгих мер безопасности в местных аэропортах", - отметил он.

Борисенко напомнил, что благодаря совместной работе уполномоченных ведомств двух стран Египту удалось значительно усовершенствовать систему охраны и досмотра в каирском аэропорту, что позволило возобновить авиасообщение между столицами в апреле 2018 года.

"Мы, безусловно, высоко оцениваем массивную работу по совершенствованию систем безопасности в их терминалах, проделанную египетской стороной, и это позволяет РФ всерьез рассматривать возможность возобновления рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, - сказал он. - В то же время не можем закрывать глаза на риски, которым по-прежнему подвергаются наши соотечественники в условиях общей ситуации на Ближнем Востоке. Ведь для нас речь идет не о финансовых доходах, а о жизнях людей".

Кроме того, до сих пор не решен вопрос с полагающимися родственникам жертв теракта компенсациями. "Семьи погибших обращаются к президенту и правительству России, в МИД с требованием прекратить любые полеты в Египет, - сказал он. - Речь идет о гражданах нашей страны, так что российские власти не могут не учитывать их позицию и не прислушиваться к ней". "Подобные факторы, разумеется, заставляют Россию дополнительно анализировать ситуацию, - подчеркнул дипломат. - Тем не менее надеемся, что в обозримом будущем удастся добиться запуска чартерных полетов в Египет, которых ожидают миллионы российских туристов, влюбленных в вашу прекрасную страну".

Статья в газете

14 ноября в своей колонке главный редактор Имад ад-Дин Хусейн задался вопросом о том, стоит ли поставить на паузу отношения с Россией в целях их переоценки, чтобы "убедиться, что они развиваются хорошо, как и должно быть между друзьями".

В статье, в частности, выражается некоторое удивление, что РФ по-прежнему добивается от Каира признания факта теракта и привлечения виновных к ответственности. По словам главреда, "никто не оспаривает право России защищать свои интересы, но важно, чтобы это делалось также с учетом интересов Египта".

Как утверждал Хусейн, "Россия слишком многого требует во многих областях". По его мнению, метод Москвы по возвращению туризма на курорты "посылает египтянам очень негативный сигнал, и она может оказаться пострадавшей стороной, когда Египет сможет диверсифицировать свои источники доходов от туризма".