Небензя предложил ООН анализировать ущерб, наносимый односторонними санкциями

ООН, 26 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает ООН осуществлять мониторинг ущерба, наносимого различным странам в результате односторонних санкций США и Евросоюза, принятых в обход Совета Безопасности (СБ). Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванной по инициативе РФ, Китая, Сент-Винсента и Гренадин, Нигера и Южно-Африканской Республики (ЮАР) неформальной встрече СБ ООН по вопросу незаконных односторонних санкций.

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"Именно нелегальные ограничительные и карательные меры, введенные США и Евросоюзом, представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, ухудшая гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Европе", - подчеркнул российский постпред.

В связи с этим он привлек внимание к инициативе президента России Владимира Путина "об установлении так называемых зеленых коридоров - свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией".

"В качестве следующего шага страны - члены ООН, а также агентства организации могли бы рассмотреть нашу инициативу по мониторингу с помощью ооновских региональных координаторов влияния односторонних ограничительных мер на восстановление стран после пандемии", - добавил Небензя.

Президент России Путин в марте предложил лидерам стран Группы двадцати (G20) ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, наиболее пострадавших от коронавируса. В сентябре в видеообращении к Генеральной Ассамблее ООН он вновь привлек внимание к этому предложению, заявив о необходимости "зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций".