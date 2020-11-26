Лавров проводит встречу с Макеем один на один

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Перед переговорами в формате один на один министры обменялись рукопожатием на крыльце министерства иностранных дел Белоруссии. Затем они прошли в здание, где проводят беседу без прессы. После нее Лавров отправится на встречу с президентом страны Александром Лукашенко.

Российский министр прибыл в среду в Минск для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран.

По данным МИД Белоруссии, на встрече главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. "В ходе переговоров в узком составе и на заседании коллегий планируется обсудить двустороннюю и международную повестку, перспективы снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе, другие вопросы взаимного интереса", - сообщается в Twitter МИД Белоруссии.

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